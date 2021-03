Une enquête fédérale démarre autour d’une falsification de tests Covid au RFC Seraing

Le RFC Seraing est convoqué mercredi devant les instances de la fédération. En cause, une affaire de falsification de trois tests Covid deux jours avant le seizième de finale de Coupe de Belgique face au Standard. Si ce soir-là, le 3 février, le Standard avait émis des réserves sur la feuille de match, l’enquête a été initiée par le club du Pairay lui-même, qui dès la connaissance des faits, avait prévenu le Parquet de la fédération.

À trente secondes près, le 3 février dernier, le derby entre le RFC Seraing et le Standard, en seizième de finale de Coupe de Belgique, ne commençait pas. Informée de la possible présence sur la pelouse de joueurs contrôlés positifs et d’éventuelles irrégularités liées aux résultats de tests Covid dans le clan sérésien, la direction du Standard en avait averti la Pro League, Pierre François en l’occurrence. Le match, remporté 1-4 par le Standard, avait toutefois eu lieu, ce qui n’avait pas empêché le club de Sclessin de poser, après la qualification, une réserve sur la feuille de match.