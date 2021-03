Peet, kéké mais pas que, paie de sa personne: l’écoute intégrale

Peet, Pierre Mignon dans la vie de tous les jours, voit toujours le bon côté des choses. « Si les concerts, c’est avec un public assis, masqué, je m’en fous, j’y vais ! J’en ai marre ! J’ai déjà fait un concert assis : les gens sont plus attentifs, c’est une autre approche. C’est presque comme au théâtre ! » - DR

Il n’y a pas à dire, mais le titre de cet album colle parfaitement à son contenu, duquel se dégage une indéniable douceur. Mignon , voilà qui tombait sous le sens ! Surtout que cet intitulé est venu parachever l’écriture des morceaux qui y figurent. « Je savais que j’aurais un jour un album qui s’intitulerait ainsi, s’amuse Peet. Parce que c’est mon nom de famille. Mais je suis quelqu’un de doux à la base. C’est peut-être mon nom qui me porte… Mon papa est comme ça aussi, il a toujours bien porté son nom. Donc oui, ça colle bien, c’est vrai que c’est doux et sensible. Après, c’est difficile de mettre des mots sur sa propre musique. »

Y a-t-il un déclic qui aurait provoqué cette envie d’album en solo ?