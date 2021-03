Coronavirus - Le chiffre d?affaires des entreprises se redresse encore, mais pas leurs perspectives

Les entreprises interrogées ont signalé une baisse de 9,3% de leurs ventes par rapport à la normale au cours de la semaine dernière. C'est un point de pourcentage de mieux qu'en février, et déjà 8 points de pourcentage de mieux qu'en novembre. La plus grande amélioration a été enregistrée dans les professions de contact non médicales, qui ont pu rouvrir leurs portes. En revanche, les secteurs des voyages (-91%), du transport routier de passagers (-81%) et de l'hôtellerie et de la restauration (-78%) continuent d'enregistrer des chiffres dans le rouge. L'impact de la crise est encore plus ressenti par les indépendants et les petites entreprises, alors que la perte de chiffre d'affaires est beaucoup plus faible dans les grandes structures.