Le CD 4 étoiles de la semaine: Charles Lloyd & the Marvels, quelle vitalité!

Le saxophoniste américain Charles Lloyd a 83 ans et sa musique en paraît 50 de moins. Dans ce troisième disque de Lloyd et les Marvels, deux guitares, celle de Bill Frisell et la pedal-steel de Greg Leisz, la basse électrique de Reuben Rogers et la batterie d’Eric Harland. Un quintet solide, enthousiaste, superbe. Trois compos de Lloyd : « Tone Poem », « Dismal Swamp » et « Vanished Gardens », qui figurait déjà sur l’album de 2018 avec la chanteuse Lucinda Williams. Les six autres morceaux sont des reprises. D’Ornette Coleman, de Thelonious Monk, de Leonard Cohen, de Gabor Szabo et de Bola de Nieve. Charles Lloyd est à son sommet, aussi bien à la flûte qu’au sax, avec ses thèmes et ses solos sophistiqués, rageurs ou doux, ses entrelacements brillants, son blues qui prend aux tripes.