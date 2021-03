Indemnités de télétravail: nouvelles règles en vigueur

Il y a un peu plus d’un an maintenant, le coronavirus a bouleversé nos vies, y compris sur le plan professionnel. Du jour au lendemain, les entreprises et leurs employés ont dû s’adapter, déplaçant la quasi-totalité de leurs tâches de leur lieu de travail vers leur domicile. Au mieux dans un bureau ou une pièce transformée pour l’occasion. Le plus souvent sur un coin de la table de la salle à manger, au milieu des autres activités du foyer. Face à la généralisation des prestations à effectuer à la maison, de nombreux employeurs ont octroyé des indemnités liées au frais de télétravail. Suite au manque de clarté à ce propos, les autorités fiscales ont fixé de nouvelles règles concernant les interventions de l’employeur pour le télétravail. Ces règles s’appliquent aux indemnités accordées aux salariés à compter du 1ᵉʳ mars.