Des nouvelles de Jean-Luc Godard avant son adieu au cinéma

A 90 ans, l’un des pères de la Nouvelle Vague reste essentiel et promet de réaliser encore deux films.

E ncore deux scénarios et je dis adieu le cinéma. » A 90 ans, deux films en projet, c’est comme à vingt ans s’engager à réaliser une douzaine de films. Donc pour celui qui a déjà dit Adieu au langage en 2014, c’est comme promettre de refaire l’Everest. L’annonce faite par Jean-Luc Godard lors d’une interview de près d’une heure et demie pour le Festival International du film de Kerala en Inde, il y a deux semaines, est relayée depuis tous azimuts et enchante les cinéphiles qui vouent une quasi-dévotion au père iconoclaste de la Nouvelle Vague, grand praticien de l’aphorisme, qui, d’une voix éraillée, dit des choses profondes, absconses, essentielles.