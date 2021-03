Russie: contester la version du pouvoir sur la Seconde Guerre mondiale coûtera cinq ans de prison

La Russie s’apprête à renforcer les sanctions encourues par les personnes qui ne partagent pas la vision officielle de la Seconde Guerre mondiale et de ses causes. Ce durcissement a lieu sur fond d’affaire Navalny.

La nouvelle loi a été adoptée mercredi dernier, en troisième et dernière lecture, par la Douma et sera prochainement approuvée par le Conseil de la Fédération puis signée par le président Vladimir Poutine. Ce projet d’amendement des codes pénal et administratif, qui prévoit une répression sévère pour ce qui est appelé la « réhabilitation du nazisme », a été présenté au Parlement par la député Irina Iarovaïa, connue pour défendre toutes les lois antidémocratiques et restreignant les droits humains. Ainsi a-t-elle proposé que la « diffusion délibérée de fausses informations sur les activités de l’URSS pendant la Seconde Guerre mondiale » soit punie d’une peine de cinq ans de détention et d’une amende allant jusqu’à 5 millions de roubles (près de 56.000 euros).