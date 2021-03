«Wolfwalkers» à voir sur Apple TV+: quand l’Irlande anime ses légendes

Inspiré par le folklore et la mythologie irlandaise, «Wolfwalkers» est devenu, sous la houlette de Tomm Moore et Ross Stewart, une ode universelle à la liberté et à la compréhension mutuelle. Et c’est réussi ! DR

La collection de critiques emballées et de trophées s’étoffe de jour en jour, pour les Irlandais de Cartoon Saloon. Peut-être en tombera-t-il même de nouveaux d’ici quelques semaines. Leur merveilleux Wolfwalkers est en effet nommé pour les prochains Oscars (le 25 avril), dans la catégorie des longs-métrages d’animation, face à Soul et Onward , tous deux de chez Pixar, Over the moon , un « musical » acquis par Netflix, et Farmageddon , dernier volet en date des tribulations de Shaun le mouton telles que mises en scène par les foufous d’Aardman. Et rebelote aux Annie Award, qui sont un peu les Oscars de l’animation (le 16 avril), où Wolfwalkers