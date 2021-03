Vaccination: Bruxelles veut quitter le système de réservation interfédéral Doclr

La Région bruxelloise ne veut plus utiliser la plateforme informatique interfédérale Doclr pour la prise de rendez-vous dans ses centres de vaccination. Elle compte développer sa propre solution de réservation. Cette décision qui est à l’étude depuis trois semaines au sein de la Région devrait être notifiée officiellement aux autres entités fédérées cette après-midi, a-t-on appris. Inge Neven, directrice du service hygiène pour la Région bruxelloise nous confirme l’information, précisant que la Région ne quitte pas complètement Doclr. Elle continuera à l’utiliser pour l’envoi des invitations. La Région ne compte pas non plus utiliser le nouveau programme de « queue management » (système de gestion des listes d’attente) qui va être mis en place au niveau interfédéral et qui va venir se greffer sur Doclr. Là aussi, elle veut son propre système qui permettra d’appeler en dernière minute des personnes inscrites sur une liste d’attente, en fonction des plages restées libres dans le planning de la journée.