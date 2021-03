Carte blanche: Les grèves de 1886, prélude à un siècle de progrès et de protection sociale

Ceux que la justice a condamnés ont été acquittés par l’histoire. La prise de conscience résultant du choc de 1886 a favorisé l’éclosion de la législation sociale qui fait honneur à notre pays et au genre humain. 19 ouvriers ont perdu la vie les 26 et 27 mars 1886. » (Texte sur la stèle commémorative près de la place Wauters à Roux)

Quand des travailleurs sont confrontés à des diminutions de salaires et à une hausse importante du chômage suite aux licenciements et fermetures, ils décident de se battre et partent en grève. La malnutrition, les logements insalubres et les épidémies comme la peste et le choléra, mèneront à une révolte des « Damnés de la Terre ».

Quand en même temps ils sont confrontés à des patrons qui ne dissimulent pas les signes extérieurs de richesse et que les bénéfices des banques et entreprises explosent, alors les travailleurs se rebellent. L’histoire ouvrière et sociale est riche de pareils mouvements sociaux.