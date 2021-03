8. Est-ce qu’annuler la dette publique détruirait la réputation financière des Etats?

Une telle opération ne risque-t-elle pas de faire fuir les investisseurs privés, redoutant de subir à leur tour le même sort ?

S’ils pensent que les Etats, après avoir annulé les obligations détenues par la BCE, pourraient être tentés d’imposer une restructuration de dette aux autres détenteurs d’obligations souveraines, les investisseurs exigeraient le versement de taux d’intérêt bien plus élevés, en particulier pour les pays les plus endettés.

Les Etats seraient ainsi, après l’annulation, bien plus mal lotis, puisqu’ils devraient payer plus cher les emprunts nécessaires pour financer les déficits futurs et pour « faire rouler » (refinancer) leurs dettes passées.