Kristof Vanfleteren, un promoteur immobilier qui a de l’ambition

ION a conclu un partenariat stratégique avec Bouwinvest et CBRE GIP. Une manière de se positionner comme promoteur, investisseur et gestionnaire dans un marché institutionnel locatif en plein devenir, explique son co-CEO, Kristof Vanfleteren.

Créer une société immobilière un peu différente a toujours été un de vos objectifs ?

Après une formation d’ingénieur civil en construction à la KUL et des cours de management à la Vlerick Business School, j’ai été engagé par Eurinpro, une société qui développait des bâtiments industriels et logistiques. Fondée par Bart Verhaege, elle a été revendue au groupe Goodman. J’ai décidé de rejoindre Allfin qui appartenait à Marnix Galle et qui est devenue par la suite Immobel. Et puis, nous avons décidé, il y a dix ans, avec mon associé Davy Demuynck, de lancer notre propre société de promotion immobilière, ION.

Pourquoi proposer aujourd’hui une plateforme résidentielle avec d’autres partenaires ?