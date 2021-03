Chaque semaine, nous épinglons un bien qui figure parmi nos annonces et l’analysons pour vous donner un aperçu du marché de l’immobilier. Focus cette semaine sur un penthouse de 3 chambres situé à l’est de Bruxelles.

Ce spacieux penthouse de 190 m2 est implanté à Woluwe-Saint-Pierre, dans un clos particulièrement apprécié pour son calme. Il se trouve néanmoins à proximité immédiate de nombreuses facilités et des grands axes routiers. Son intérieur rassemble un vaste séjour illuminé par une généreuse terrasse, trois chambres, deux salles d’eau et de multiples rangements. L’ensemble a été construit au début des années 2000 et est encore en très bon état.