Grève du 29 mars - "Incompréhensible et inopportune", selon la Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie

La grève générale du 29 mars prochain est jugée "incompréhensible et inopportune" pour la Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie (CCIW).

"La grève générale du 29 mars est totalement incompréhensible et inopportune, car elle va principalement porter atteinte aux entreprises fragilisées et aux indépendants, PME et autres entreprises sans distinction de taille qui se battent chaque jour pour leur survie et celles de miliers d'emplois", souligne la CCIW.

La CCIW déplore cette grève et appelle plutôt à un dialogue constructif. Elle rappelle aussi que le pays fait face à la plus grande crise socio-économique depuis la Seconde Guerre mondiale.