Paul Marien: «A l’époque, on fabriquait du sur-mesure»

A 80 ans (il les aura en mai), Paul Marien n’a rien perdu de ses connaissances en matière d’ascenseurs. Normal après tout puisque, comme il le dit lui-même, il est « né dedans », ou plus précisément dans l’« Atelier Marien », l’entreprise spécialisée dans l’entretien et la rénovation des ascenseurs créée par son père en 1938, à Evere. Bien que Paul Marien ait cessé d’y travailler il y a 10 ou 15 ans (il ne se souvient plus très bien), l’Atelier existe encore et est à présent dirigé par deux jeunes qu’il a lui-même formés.

Opéré du cœur récemment, ce Bruxellois pur jus a été contraint de lever le pied pendant quelques mois. « Mais aujourd’hui, je retourne petit à petit dans les immeubles qui font appel à mes services », assure-t-il. « Ascensobel, la société de consultance que j’ai créée en 1984, reçoit des appels chaque jour pour vérifier l’état d’ascenseurs dans tout le pays. »