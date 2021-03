Il faut sauver l’ascenseur ancien

Véritables petits bijoux qui nous ramènent à une période illustre où le savoir-faire belge était au premier plan, les ascenseurs anciens qui ornent les cages d’escalier de nombreux immeubles font l’objet d’une attention toute particulière. Comme de nombreux autres éléments dans les bâtiments, ils ont besoin d’une mise aux normes et d’une modernisation qui risquent d’altérer leurs qualités historiques, esthétiques et techniques. Et il y a urgence puisque les ascenseurs installés avant le 1er janvier 1958 doivent être modernisés au plus tard pour le 31 décembre 2022, ou à défaut disposer d’une dérogation sur la base du caractère historique attesté par la Région.