Prêts: Triodos introduit le degré d’éco-rénovation

Triodos pousse le client à aller le plus loin possible en matière de travaux énergétiques. - dominique rodenbach.

La spécificité de cette offre de crédit hypothécaire, c’est qu’à partir d’un taux de base, elle donne une réduction qui dépend de la durabilité du projet. C’est à la fois notre façon d’encourager le client à aller le plus loin possible dans sa démarche ou de le récompenser s’il a déjà été très loin », explique Isabelle Huens, Senior Relationship Manager à la Banque Triodos.

Un client qui contacte cette dernière avec un projet défini de rénovation dans lequel l’architecte a pu établir un calcul du PEB qui sera atteint après travaux sait déjà a priori qu’il va pouvoir obtenir une réduction. Mais dans le cas de travaux plus importants, il pourrait obtenir une réduction plus élevée encore. « Cela amène le client à aller plus loin dans la durabilité et in fine dans l’empreinte écologique globale de son logement, mais cela fait aussi sens car cet investissement aura un effet positif sur la valeur future du bien », ajoute Isabelle Huens.