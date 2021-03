Copropriétés: Watt Matters fait appel aux Bruxellois

Le bureau d’études bruxellois réalise, finance et exploite des projets de rénovation énergétique.

La PME bruxelloise propose des projets sur mesure en prenant en compte le profil de la copropriété et en adaptant son offre à des besoins. - D.R.

Nous sommes capables de monter des projets, de les ficeler techniquement et financièrement et ensuite de trouver les entreprises pour les réaliser », précise Fanny Hellebaut, administratrice déléguée de Watt Matters.

Leur premier client était la basilique de Koekelberg. Arrivée en fin de vie, l’ancienne cogénération de la basilique a été remplacée par une nouvelle cogénération plus puissante, plus performante et automatisée. En mode tiers-investisseur, la basilique profite d’un gain entre 7.000 €/an à 10.000 €/an sur sa facture énergétique sans devoir investir ni se soucier de son exploitation.