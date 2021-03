On accélère. Le Premier ministre, Alexander De Croo, consulte aujourd’hui les ministres-présidents des Régions et Communautés, sur la base des derniers chiffres et de l’analyse fournie par la commission Corona de Pedro Facon. Un comité ministériel restreint (kern) se réunira ce mardi soir. Un Comité de concertation est convoqué dès ce mercredi à 9h.