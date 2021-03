Comment le covid a durablement chamboulé notre consommation

Un an après ses débuts fracassants, la pandémie de covid n’en finit pas d’alimenter les analyses sur ce qu’elle a modifié, tant dans notre fonctionnement collectif que dans nos comportements individuels. Concernant la consommation et la distribution, Pierre-Alexandre Billiet, administrateur délégué de Gondola, a souhaité « figer dans le temps ce que nous avons vécu, de manière chiffrée », en recourant à des données fiables, dont celles de la Banque nationale et des bureaux d’études Nielsen et GfK. L’expert en commerce organisé, qui est également enseignant en retail management à la Solvay Business School (ULB) et ambassadeur pour le WWF, a dressé le tableau de cette première partie de crise dans un livre en anglais intitulé Private Consumption in Times of Pandemic (consommation privée par temps de pandémie), à paraître très bientôt.