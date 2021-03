Le petit moment qui fait du bien: danser funky avec les stars du «musical» à l’ancienne (vidéo)

L’originalité du clip « Old movie stars dance to Uptown Funk » vient de l’association de cette musique irrésistiblement dansante avec des extraits de comédies musicales du passé : un régal !

Malgré les journées qui rallongent et le ciel changeant, la vie reste teintée de couleur covid avec le couvre-feu, le masque, la distanciation, les variants anglais, sud-africain, brésilien du virus, le vaccin qui arrive au compte-gouttes… Pour éviter la déprime, chaque mercredi nous vous proposons quelques minutes de pur plaisir à savourer sur YouTube et autres plateformes. Pour retrouver la pêche quand le moral est en berne.

Relier le passé et le présent, la musique d’aujourd’hui et le charme des comédies musicales du passé, c’est ce que propose l’incroyable clip intitulé Old Movie Stars Dance to Uptown Funk. Créé selon la technique du mash up qui consiste à associer des chansons existantes pour en faire une nouvelle ou des extraits de films pour créer un nouveau récit, celui-ci associe films et musique.