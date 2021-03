Ancien joueur à succès du Sporting d’Anderlecht, Johan Walem a fait son grand retour au Lotto Park ce mardi. L’ancien Diable rouge et icône des Mauves a en effet été intronisé comme nouvel entraîneur de l’équipe fanion dames. « Revenir au sein d’un club qui m’a tant donné, c’est une fierté et un véritable bonheur », confiait-il. « J’ai toujours eu cette philosophie de rendre ce que l’on m’a donné. Et quand Anderlecht est venu vers moi, je n’ai pas pu dire non… »