Telegram lève un milliard de dollars à l'issue d'une émission d'obligations (fondateur)

La populaire messagerie cryptée Telegram a émis plus d'un milliard de dollars d'obligations pour financer sa croissance, a annoncé mardi son cofondateur russe, Pavel Dourov.

Sur sa chaîne Telegram, M. Dourov a déclaré que ces obligations avaient été émises auprès "de certains des investisseurs les plus importants et les plus compétents à travers le monde".

"Cela va permettre à Telegram de continuer à grandir mondialement tout en restant fidèle à ses valeurs, à son indépendance", s'est-il félicité.

Il précise que ces ressources vont permettre d'appuyer la "stratégie de monétisation" de l'entreprise annoncée en décembre dernier.

La messagerie avait indiqué qu'elle allait lancer des services payants à partir de 2021 pour financer sa croissance, après l'échec d'une levée de fonds et d'un projet de monnaie virtuelle.

L'annonce survient alors que le nombre de nouveaux utilisateurs de Telegram, réputée pour son niveau élevé de cryptage, connaît une hausse continue depuis plusieurs mois.