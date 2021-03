Les éoliennes pourraient être arrêtées un week-end sur 4 durant l'été

La combinaison de la production des centrale nucléaires pleinement opérationnelles et de la production croissante des énergies renouvelables (éolien et solaire) pourraient mener à l'arrêt, durant l'été, des éoliennes un week-end sur quatre. Pour la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten cela démontre qu'il faut une flexibilité supplémentaire sur le marché de l'énergie.

Le 11 mars, un jour où il y a eu beaucoup de rendement éolien, la firme énergétique Eneco a dû ralentir un parc éolien en mer. Une offre excédentaire d'électricité provenant des centrales nucléaires et des éoliennes, associée à des problèmes informatiques - qui ont rendu la capacité d'exportation de la Belgique très limitée- a conduit à des prix de l'électricité négatifs.

En commission de la Chambre énergie, la ministre a prévenu que de telles situations risquaient de se reproduire dans le futur. Elle a notamment pris en compte une étude du gestionnaire du réseau haute tension Elia. Entre mai et août, il y a un risque accru de situations avec une offre trop importante d'électricité et une demande plus faible et de moins d'opportunités d'exportation. Cette menace pèse un week-end sur quatre, selon le rapport d'Elia.