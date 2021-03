Les écoles partent en balades spectaculaires

reportage

Tout se perd ma bonne dame ! Faire l’école buissonnière, autrefois, c’était la transgression, un parfum d’interdit, un crime passible de la fessée capitale. Et voilà qu’aujourd’hui, gambader autour de l’école pendant les heures de cours reçoit la bénédiction de messieurs-dames les dirlos. Que voulez-vous mon bon monsieur, y a plus de jeunesse ! Ou plutôt si, et elle a drôlement besoin de respirer cette jeunesse. C’est justement pour requinquer des jeunes oppressés par la crise sanitaire que cette version de l’école buissonnière post-covid voit désormais le jour.