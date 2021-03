Trilogiport de Liège: Jost, un caillou dans le dossier du développement

Saisi d’une demande de permis pour construire une extension à leurs bâtiments industriels sur le Trilogiport, le Port autonome de Liège en profiterait pour discuter de l’exécution de la convention du groupe Jost en ce qui concerne le nombre d’emplois et l’utilisation de la voie d’eau. Compliqué d’en savoir plus. Chez Jost, on confirme, en nuançant. « Le permis de construire un hall de 72.000m2 a été accordé le 9 février, la première phase de 44.000 m2 va débuter. Elle devrait générer entre 80 et 90 emplois. S’il est vrai qu’il y a des frictions sur le nombre d’emplois et l’utilisation de la voie d’eau, le contrat de concession ne situe aucun volume en termes d’emplois ou d’utilisation de la voie d’eau. » Et d’ajouter, plus tard, que la pression mise par le Port autonome sur ce sujet paraît aujourd’hui peu « fair-play ».