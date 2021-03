Emmanuel André et Marius Gilbert au «Soir»: «On perd la course contre le virus. Il faut gagner du temps»

Emmanuel André et Marius Gilbert parlaient ensemble à la rédaction du «Soir» de la seconde vague. Six mois plus tard, ils abordent la troisième à distance. - Hatim Kaghat.

C’était il y a six mois. Le 3 octobre 2020, pour être précis. L’épidémiologiste Marius Gilbert (ULB) et le microbiologiste Emmanuel André (KULeuven) avaient accepté de répondre, en duo et en présentiel, aux questions du Soir. Deux heures d’entretien sur leur subite notoriété acquise sur le front de la pire pandémie depuis la Seconde Guerre mondiale. En toile de fond, déjà, la perspective d’une seconde vague du coronavirus en Belgique. Les deux chercheurs pointaient à l’époque de nombreux « signaux d’inquiétude » et regrettaient que le gouvernement Wilmès, sur le départ, ait, en quelque sorte, « laissé tomber les experts ». On connaît la suite et on ne peut s’empêcher de soupirer à l’idée de penser qu’il va peut-être falloir tout recommencer, tout refermer, une troisième fois.