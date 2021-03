«C’est la dernière fois qu’on doit faire autant d’efforts»

Sans aller jusqu’à promettre qu’on ne reconfinera plus jamais – si on décide de le faire à nouveau pour trois semaines –, les chercheurs de la KULeuven et de l’ULB tablent sur un déconfinement progressif mais définitif.

Tout refermer trois semaines, avec la promesse, à la clé, de ne jamais revivre cela… Voilà la piste actuellement sur la table du Comité de concertation (Codeco). Pas sûr que cela suffise à convaincre les plus réticents, tant du côté politique que dans la population, mais cela reste tout de même une bonne carotte.

Emmanuel André (KULeuven) pense, mais n’ose pas promettre, qu’il ne faudra plus jamais imposer de lockdown pour lutter contre le coronavirus, si on réussit celui-ci : « La troisième vague sera la dernière qui nécessite autant d’efforts. Il y aura encore des moments de résurgence du virus, mais grâce à la vaccination, l’impact sera limité. Je ne dis pas qu’il n’y aura plus personne aux soins intensifs l’hiver prochain, mais on pourra gérer le phénomène, comme avec la grippe. »