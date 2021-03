«Un effort collectif pour stopper le rebond s’impose»

Comme la plupart de ses collègues flamands, Emmanuel André (KULeuven) est partisan de « mesures fortes » pour lutter contre la troisième vague de l’épidémie de coronavirus. Et le plus vite sera le mieux : « Chaque jour qui passe, ce sont deux jours qui s’ajoutent pour parvenir à résoudre la situation. La logique est implacable. Pour freiner le phénomène actuel – et je parle sans tenir compte de toutes les conséquences économiques et sociales –, il faut créer une barrière suffisamment large. Cela doit concerner tous les secteurs. » Le microbiologiste concède que fermer uniquement les écoles ne résoudra pas le problème. « La majorité des clusters sont dans le monde du travail. On sait aussi que beaucoup de gens ont repris une vie sociale. Je ne juge pas. Je signale que l’enseignement ne sera pas suffisant. Il faut un effort solidaire, que tout le monde se mouille. Si on ne met qu’un frein, la vague passera à côté et on aura créé des frustrations. »