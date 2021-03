Les Diables rouges à un train d’enfer jusqu’au Mondial 2022

Entre l’Euro de juin, la Ligue des nations d’octobre et le Mondial de novembre 2022, l’équipe nationale s’apprête à vivre 20 mois à vitesse accélérée. La dernière ligne droite pour la génération dorée sera donc un long sprint ! Qui commencera par un triptyque pays de Galles – Tchéquie – Biélorussie avec un objectif de 9 sur 9.

La parenthèse hivernale touche à sa fin pour les Diables qui, ce mercredi à Louvain (20h45, direct La Une) partent à l’assaut d’une 14e phase finale de Coupe du monde. Avec un enchaînement de trois matchs à remporter pour s’assurer de faire la course en tête dès le départ et de composter au plus vite sur le seul ticket d’accès direct au Qatar 2022. Un exercice qualificatif dans lequel excelle Roberto Martinez puisque tant pour le Mondial 2018 que pour l’Euro 2020, le sélectionneur belge avait emmené son équipe un premier temps de passage simplement parfait, avec un 9 sur 9 au démarrage. Seule une défaite imméritée en octobre dernier en Angleterre (2-1) l’avait empêché de répéter l’opération lors des deux premières éditions de la Ligue des nations avec 3 victoires lors des trois premiers matchs.