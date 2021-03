Coronavirus: le commerce est furieux qu’on envisage de le reconfiner

Fermer les commerces dits « non-essentiels » pour la troisième fois en un an ? L’idée qui sera probablement sur la table du Comité de concertation avancée à ce mercredi est remontée jusqu’aux oreilles des représentants du secteur – et pas uniquement via les médias – qui, d’ores et déjà, fulminent. « Nous sommes stupéfaits. Et si on va effectivement dans ce sens-là, nous sommes furieux », lance ainsi Christophe Wambersie, secrétaire général pour Bruxelles et la Wallonie du Syndicat neutre pour indépendants (SNI) dénonçant le recours à « la vieille recette de l’électrochoc en prenant le commerce en otage ».