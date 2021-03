Philipsen, l’autre Jasper façonné par Axel Merckx

Le parfum des mimosas exhalé par la riviera sanrémasque s’étiole doucement dans un air printanier, l’épicentre de l’activité cycliste s’est déplacé vers le nord, quittant le littoral ligurien pour rejoindre la Côte belge.

Les particules de pollen se mélangent aux grains de sable pour piquer les yeux et enflammer le gosier des flahutes, ces coureurs de mentalité nordiste qui se jouent du vent du large et réchauffent le pavé encore engourdi par l’hiver. Dans sa migration septentrionale, le peloton du WorldTour pose aujourd’hui ses valises dans les polders, pour le premier rendez-vous d’une litanie de courses flandriennes dont l’intensité va aller crescendo, jusqu’au Ronde (4 avril) et, croisons les doigts, Paris-Roubaix (11 avril).