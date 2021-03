Coronavirus - TUI fly vole de nouveau depuis Ostende

Le dernier vol de la compagnie date du 8 novembre. La hausse des contaminations au coronavirus en Espagne et l'interdiction de voyages non-esssentiels ont conduit la compagnie à l'arrêt des vols depuis Ostende. TUI fly avait alors concentré ses vols à l'aéroport de Bruxelles. Des vols partaient aussi de Charleroi.

A partir du 2 avril, TUI fly reprend des vols vers l'Espagne depuis Ostende. Trois fois par semaine (mercredi, vendredi et samedi), il y aura des vols vers Alicante et Malaga. A partir du 4 avril, il y aura un vol hebdomadaire, le dimanche, vers Tenerife et Gran Canaria. Un vol supplémentaire est prévu à partir du 21 avril le mercredi.