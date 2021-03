Wallonie: cacophonie dans les centres de vaccination pour les doses «last minute»

Ma maman vient de se faire vacciner il y a une heure à Wavre. On lui a dit que le soir, il restait parfois des doses et qu’on les donnait à des personnes pour ne pas les perdre. Je viens donc voir si je ne peux pas en disposer d’une. »

Lundi, passé 19 h. Une personne sans convocation à la vaccination contre le covid se présente de toute bonne foi au Parc à Mitrailles, à Court-Saint-Étienne, le centre majeur pour le Brabant wallon qui ferme pour l’instant à 20 h, au lieu de 22 h, par manque de fournitures de vaccins. Cette employée d’une commune de la dixième province habite non loin de là et espère se libérer des contraintes de la pandémie au plus vite. Mais à l’accueil, on lui répond gentiment qu’il existe, en effet, parfois des doses surnuméraires, mais qu’elles sont réservées à des personnes de plus de 65 ans, voire d’au moins 45 ans mais présentant des facteurs de comorbidités.