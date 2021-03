«En l’absence du variant, la situation serait à peu près sous contrôle»

Pour expliquer comment on en est arrivé là, les deux experts chargent davantage l’apparition du variant britannique qu’un relâchement de la part de la population. « Il y a une perte d’adhésion qui est sans doute inévitable. Ça n’a certainement pas aidé, mais ce n’est pas la cause du démarrage de cette troisième vague », rassure Emmanuel André (KULeuven). « Les mesures initiales étaient d’ailleurs efficaces contre l’ancien virus, dont on a réussi à endiguer la progression. Mais les variants plus contagieux sont arrivés et ont trouvé un environnement pour se développer et se répandre. »