Le système de liste d’attente pour les centres de vaccination bientôt prêt

Pour écouler des doses qui leur restent sur les bras en fin de journée ou remplir des plages horaires, certains centres de vaccination en sont parfois arrivés à accepter des gens n’appartenant pas aux publics prioritaires. Cela fait certes avancer la campagne vaccination mais cela crée aussi un sentiment d’injustice au sein la population en plus de donner une impression d’amateurisme. Pour gérer de façon plus optimale et respectueuse de l’ordre de la vaccination cette problématique, un nouvel outil informatique intégré à Doclr, la plateforme interfédérale de prise de rendez-vous et d’envoi des invitations, va être mis en place dans les jours qui viennent. Il va permettre de constituer des listes d’attente de personnes voulant être vaccinées le plus vite possible et appelables au pied levé en cas de besoin.