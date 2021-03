Joe Biden participera jeudi au sommet de l’Union européenne en visioconférence

Les Vingt-Sept doivent discuter de la mise en oeuvre difficile de la vaccination et aborder plusieurs sujets de politiques étrangère, notamment les relations tendues avec la Turquie et avec la Russie.

Le président américain Joe Biden participera jeudi soir au sommet virtuel des Vingt-Sept de l’UE pour parler de la future coopération entre les Etats-Unis et les Européens, a annoncé mardi le président du Conseil européen Charles Michel.

«Il est temps de reconstruire notre alliance transatlantique», a souligné Charles Michel sur Twitter, alors que Donald Trump entretenait des relations très conflictuelles avec les Européens. Joe Biden sera en liaison avec les leaders européens à 20H45 (19H45 GMT), a précisé le porte-parole de Charles Michel.

«Le président Biden s’entretiendra avec les dirigeants de l’Union européenne de son désir de revitaliser les relations entre les États-Unis et l’UE, de travailler ensemble pour lutter contre la pandémie, faire face au changement climatique et d’approfondir la relation la plus importante au monde en matière de commerce et d’investissement», a précisé la Maison Blanche dans un communiqué.