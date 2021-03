AstraZeneca a pu utiliser des données «obsolètes» dans les essais cliniques aux États-Unis, selon le régulateur américain

Le laboratoire AstraZeneca s’est engagé mardi à fournir sous 48 heures des données récentes au régulateur américain supervisant les essais cliniques, qui a critiqué des données potentiellement « obsolètes » sur son vaccin anti-Covid.

Dans un communiqué, le groupe a expliqué avoir utilisé des données remontant à avant le 17 février pour les résultats publiés lundi des essais cliniques aux Etats-Unis.

Il a assuré vouloir entrer en contact « immédiatement » pour fournir au Data and Safety Monitoring Board (DSMB, comité de suivi de l’essai) « une analyse avec les données d’efficacité les plus à jour possible », avec l’intention de « fournir des résultats de l’analyse primaire dans les 48 heures ».