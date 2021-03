La tuile pour les clubs de sport: pas d’argent pour le Label jeunes

Ce mardi, en commission des Sports, André Antoine, l’ancien ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, s’est inquiété du fait que les clubs qui ont investi dans la formation de leurs jeunes n’avaient pas encore reçu les aides promises pour la saison 2019-2020. Cette formation a été « labellisée » en étoiles : 1.000 € pour une étoile, 5.000 pour deux et 10.000 pour trois.

Ces aides devaient être payées en décembre. Là, on est en mars et… rien. D’où la question d’André Antoine. « Valérie Glatigny m’a répondu qu’elle n’était pas ministre du football… et qu’elle n’avait plus d’argent pour payer ces aides de 2019-2020. Et qu’elle ne comptait pas payer celles de cette saison ! J’ai lancé ce projet en 2010. De nombreux clubs, et cela ne concerne pas que le foot, y ont adhéré. Cela a été un réel succès ».