Comité de concertation: le fédéral penche pour un confinement calibré

Des politiques et experts ont prôné une sorte de lockdown. Une voie médiane se fait jour, retenue par le kern, tard mardi soir, avec des mesures calibrées : fermeture des métiers de contact et des écoles en présentiel avant Pâques, commerces ouverts sur rendez-vous…

Moins d’une semaine après un Comité de concertation pour (quasi) rien, un autre Codeco a lieu ce mercredi matin, pour du vrai cette fois. Il est question d’un vrai gros tour de vis, selon l’expression un peu brutale. Le scénario ultra circule en effet : fermer. Les écoles, les commerces (non essentiels), les métiers de contact. Mais un scénario médian prend forme. C’est que les responsables politiques, dans leur majorité, sont… désemparés. Parce qu’ils doutent que la population puisse adhérer encore à un dispositif plus restrictif ; parce que les jeunes (pas seulement) décrochent, se rebellent ici et là ; parce que les réservations en masse pour les vacances de Pâques plaident pour un maintien des commerces non essentiels ; parce qu’ils sont la cible de critiques en retour à propos d’une campagne de vaccination poussive, et on en passe…

Pour autant, où en est-on ? Où va-t-on ?