Elections en Israël: Binyamin Netanyahou l’emporte… sans triompher

Bibi » tient bon. Il a repris le terrain perdu depuis 2019. En remportant au moins une trentaine de sièges, il minimise le départ de son ancien lieutenant Gideon Sa’ar, qui en espérait 20, et n’en comptabilise que 6. C’est une victoire pour un Premier ministre qui devait non seulement affronter la gauche, mais aussi, et pour la première fois, une partie de la droite. « Netanyahou a gagné, même si les médias disent le contraire. Il y est arrivé grâce à la meilleure campagne de vaccination au monde. J’ai voté pour lui, comme ma famille, avec Ben Gvir », dit Nathan, un jeune homme de 18 ans – « bientôt 19 » – qui attend l’arrivée de son champion à la soirée électorale du Likoud à Jérusalem.