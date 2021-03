Les Douanes devront rembourser 19 millions d'euros aux entreprises portuaires (PRESS)

L'État belge doit verser 18,85 millions d'euros à plus de 40 compagnies maritimes et autres entreprises du port d'Anvers, écrit De Tijd mercredi après un arrêt rendu par la cour d'appel de Gand. Pendant des années, l'administration générale des Douanes et Accises a facturé des "heures supplémentaires" dans le port d'Anvers pour une surveillance qui souvent n'avait pas lieu.