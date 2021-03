Ecole, commerce, couvre-feu: les recommandations du commissariat corona

Face à l’augmentation récente des hospitalisations due au Covid-19, un nouveau comité de concertation est convoqué ce mercredi matin à 09h00 au palais d’Egmont à Bruxelles, soit cinq petits jours après le précédent. De nombreuses hypothèses sont sur la table, allant du confinement strict à des mesures plus « light » destinées à réduire l’augmentation des contaminations qui pourraient conduire à une troisième vague de l’épidémie.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a consulté mardi soir les ministres-présidents des Régions et Communautés, sur la base des derniers chiffres et de l’analyse fournie par la commission Corona de Pedro Facon. Ce document est un avis de plusieurs experts. Selon eux, des mesures fortes et rapides sont à prendre pour éviter une saturation des hôpitaux. Plus précisément, le Commissariat propose une période de renforcement des mesures de 4 semaines, s’étalant du 26/03 au 26/04.