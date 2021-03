Azolia Not about heroes

Bien sûr, les poèmes de Wilfried Owen ne peuvent que nous émouvoir, et c’est ce qu’ils font. Mais les écrins musicaux composés par Sophie Tassignon et Susanne Folk pour abriter ces perles sont tout aussi magnifiques et nous émeuvent tout autant. C’est une sorte de jazz de chambre, qui met en valeur la voix de Sophie et celle, en support, de Susanne, mais aussi chacun des instruments qui tissent ensemble une tapisserie grave et splendide, qui porte le chagrin de la guerre et l’espoir qu’il n’y en ait plus. A faire écouter à tous les guerriers de la terre.