Rudi Vervoort sur le Comité de concertation: «Le statu quo n’est pas une option»

Il s’agit d’agir maintenant, entre autres dans l’enseignement, même si le ministre-président socialiste refuse de s’avancer quant à ce qui sera décidé. « Les commerces non essentiels, les métiers de contact non médicaux… tout cela est sur la table ».

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort a confirmé mercredi matin, à une grosse heure d’un nouveau Comité de concertation rassemblant responsables fédéraux et des entités fédérées, que « le statu quo n’est pas une option » dans la lutte contre la pandémie de covid en Belgique.

« Si on ne prend pas de mesures rapides et fortes, on va se retrouver devant un encombrement du système hospitalier et plus spécifiquement des soins intensifs », a-t-il constaté au micro de Bel RTL. « Il faut des mesures fortes, équilibrées et limitées dans le temps », ajoute-t-il, estimant que l’on doit « maintenir l’objectif de réouverture de l’horeca au mois de mai ».