Azolia: à faire écouter à tous les guerriers de la terre

Sophie Tassignon est une chanteuse belge qui vit à Berlin. Elle possède une voix formidable, qui assure dans les graves et permet des incursions inattendues dans l’aigu et des mélodies qui sortent des sentiers battus. Elle se marie remarquablement avec le travail au saxophone alto et à la clarinette de sa comparse allemande Susanne Folk, avec qui elle travaille depuis plusieurs années. Elles ont créé le groupe Azolia avec Lothar Ohlmeier au sax soprano et à la clarinette basse et Andreas Waelti à la contrebasse. Une instrumentation qui fournit des sonorités magnifiques et qui porte majestueusement les poèmes de Wilfred Owen que les deux musiciennes ont mis en musique de superbe et fascinante façon.