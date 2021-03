Chez Arenberg Auctions, la vente se fait uniquement via les écrans. Et là, on ne peut même plus voir les lots : l’exposition s’est terminée le mardi 23. Pas de panique : les catalogues papier sont là, beaux et précis ; et tous les lots vendus les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 à 13 heures sont sur le site de la maison de vente. J’ai eu de la chance : j’ai pu parcourir des yeux les étagères, les cimaises et les vitrines d’Arenberg et je m’en suis mis plein la vue.