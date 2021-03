Le système de primes pas adapté à la réalité du secteur des loisirs (SNI)

Le système de primes en Wallonie et à Bruxelles, basé sur le nombre d?équivalents temps plein employés au sein de l?entreprise, ne convient pas à la réalité du terrain du secteur des loisirs, relève mercredi le Syndicat neutre pour indépendants (SNI). La Fédération des loisirs (FLRB) et le SNI plaident pour des aides proportionnelles aux revenus perdus.

"Les établissements du secteur des loisirs sont, trop souvent et erronément, associés au secteur horeca", expliquent Christophe Wambersie, secrétaire général Wallonie-Bruxelles du SNI, et Véronique Perniaux, trésorière de la FLRB. Contrairement à la grande majorité des établissements horeca, les entreprises du loisir nécessitent de grandes surfaces d?exploitation, ce qui a pour conséquence des charges fixes importantes (loyer, assurances, entretien, taxes diverses telles que précompte immobilier, enseignes etc.).

"Les établissements sont grands mais ils sont aussi largement automatisés. Les entreprises du loisir n?emploient donc pas autant de personnel que, par exemple, un restaurant mais leurs frais de fonctionnement (matériel spécifique, énergie, maintien de l?outil?) sont beaucoup plus importants", pointent le SNI et la FLRB.