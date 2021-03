En vente chez Ferraton, 938 livres, dessins et affiches

C’est ce mercredi 24 mars le dernier jour d’exposition des lots présentés à la vente des vendredi 26 et samedi 27 mars. Si vous le loupez, pas de problème : le catalogue est en ligne, et très bien fait : une photo, une explication et une estimation pour chaque lot. Et si vous préférez le papier, le catalogue imprimé est également disponible. Evidemment, la vente se fait maintenant à huis clos, c’est la règle depuis un an, et tout fonctionne via internet.

J’ai pu aller admirer les lots mis en vente et même toucher du doigt certains ouvrages particulièrement intéressants. Comme ces Annales de pomologie, dont je vous parle ci-contre. Ces lithographies rehaussées à l’aquarelle sont vraiment magnifiques, on pourrait presque croquer la pêche Grosse violette tant le rendu du velouté de la peau est incroyable. Il y a la beauté des planches, il y a aussi la rugosité agréable du papier, à toucher sans s’attarder, c’est fragile.