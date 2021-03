Ventes aux enchères: un long week-end d’exception

Dimanche, lundi et mardi, c’est à Namur et Bruxelles que ça se passe. De l’art et du mobilier d’époque chez Cornette de Saint Cyr et une pluie de lots (10.000 au total !) dans les catalogues de Rops.

Attention à la crampe de l’index : à force de cliquer et de cliquer sur les pages du site de la maison Rops, à Namur, on pourrait presque se faire mal. Entre la vente cataloguée de dimanche prochain (antiquités, œuvres d’art, meubles d’époque et objets de collection), la vente bourgeoise de lundi (mobilier de style, objets décoratifs, tapis, vins fins et de curiosités…) et la vente online d’internaute à internaute qui démarre mardi et se termine début avril (bijoux, mobilier, tableaux, gravures, instruments, lots variés…), on en arrive à ce chiffre extraordinaire : 10.000 pièces à vendre aux enchères.